Kayınpeder damadını öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Bahtiyar Öztürk (24) ile eşi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk'ün eşi, Menteşe'de yaşayan babası Ergün Göçmen'e haber verdi. Bunun üzerine Göçmen, geçtiğimiz gece geç saatlerde Yatağan'a gelerek dairenin dış kapısını tekmeleyip içeri girdi. Kayınpeder Göçmen, damadı Öztürk'ü defalarca bıçaklayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kayınpeder Göçmen, Düğerek Mahallesi'nde annesinin evinin kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.