Kayınpeder, damadını öldürdü

İstanbul Esenler'de eşiyle boşanma aşamasında olan damat, çocuklarını görmek için evinin önüne gittiği kayınpederi tarafından öldürüldü.Salih Macat (38) ve eşi 5 ay önce boşanma kararı aldı. Macat'ın eşi babasının evine yerleşti. Macat, cuma akşamı kayınpederinin evinin önüne gidip pencereye taş atıp hakaretler ettikten sonra oradan ayrıldı. Ertesi gün tekrar gelen Macat'ı bu kez kayınpederi Orhan Doğan karşıladı.Bir süre tartışan ikiliden kayınpeder Doğan, yanında bulunan silahla Macat'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Macat'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Macat'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de Doğan'ı gözaltına aldı. Salih Macat'ın Ordu'lu olduğu ve cenazesinin Fatsa'da toprağa verileceği öğrenildi.Mahalleye gelen Orhan Doğan'ın eski eşi Sevi Türkmen; "5-6 aydır ayrılar, dövdüğü için kaçıp geliyor bu eve. Çocuklarını görmeye gelip olay çıkarıyor. dedi."