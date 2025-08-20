Kayınpeder, damadını öldürdü

Burdur'un Bucak ilçesinde Deniz Top ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Deniz Top, Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayetin ardından kayınpeder A.Ş. suç aleti silahla birlikte polis tarafından gözaltına aldı.