Kayınpeder dehşeti

MANİSA Yunusemre
'de yaşayan Sercan Kor (24), önceki akşam sokakta karşılaştığı kayınpederi Ünal K
. ve kayınbiraderi Savaş K
. ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Ünal K., Sercan Kor'u göğsünden bıçakladı. Apar topar hastaneye kaldırılan Kor, kurtarılamadı. Sercan Kor ile dini nikâhlı eşinin sık sık tartıştıkları ve kavganın bu nedenle çıktığı öne sürüldü.
'BEN RABBİM'E GİDECEĞİM'
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sercan Kor'dan geriye hamile eşi Duygu K. ile 16 Haziran'da yaptığı türbe ziyaretinden fotoğraf kaldı. Kor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Rabbim'e gideceğim" yazması dikkat çekti. Şüpheli kayınpeder Ünal K. ile kayınbirader Savaş K. gözaltına alındı.