Kayınpeder gelinini öldürdü

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Atlıdere Mahallesi Yarbaşı mevkiinde saat 08.00 sıralarında, 72 yaşındaki Kamil Ö. evinin yakınındaki dargın olduğu oğlu Orhan Öğüt'ün evine giderek ahırdaki hayvanlarını yemlemeye çalışan gelini Hatice Öğüt (46) av tüfeğiyle öldürdü. Edinilen bilgilere göre bir süredir oğlu Orhan Öğüt ve gelini Hatice Öğüt ile bilinmeyen nedenle konuşmadığı ve dargın olduğu ileri sürülen Kamil Ö. sabah saat 08.00 sıralarında iki çocuk annesi gelininin ahıra indiğini görünce av tüfeği ve benzin bidonuyla harekete geçti.

Kamil Ö. evlerinin bahçesinde bulunan ahırda hayvanlarını yemlemeye çalışan aile içi huzursuzluk sebebiyle dargın olduğu gelini Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü.Kamil Ö. daha sonra yanında getirdiği benzini ahıra dökerek cesedi yakarak kaçtı. Silah sesini duyan komşuları hemen ahıra inip çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Kayınpeder Kamil Ö. av tüfeğiyle olay yerinden kaçarken silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hatice Öğüt'ün olay yerinde öldüğünü tespit etti. Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı araştırma sonucu olay yerinden kaçan 2 çocuk babası Kayınpeder Kamil Ö. yaklaşık 2 km uzaklıkta ormanlık alanda suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.Hatice Ö.'nün cesedi otopsi için Muğla adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Atlıdere Mahallesi eski muhtarı Özgün Gönen ile muhtar Yusuf Gönen mahallelerinde ilk kez böyle bir olay yaşandığını Kamil Ö. ile oğlu ve gelini arasında anlaşmazlık nedenini bilmediklerini ve dargın olduklarını belirtip bu olayla büyük üzüntü duyduklarını söylediler.