Haberler Yaşam Haberleri Kayınpeder ile damat çatıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 5.1.2023

Kayınpeder ile damat çatıştı: 1 ölü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kayınpeder ile damat çatıştı: 1 ölü
Gaziosmanpaşa'da Umut E. ile dini nikâhlı eşi B.İ. (25) önceki gün evde tartıştı. Genç kadın, valizini toplayıp babası Sedat İ.'nin Yıldıztabya Mahallesi'ndeki evine taşındı. Bir süre sonra Umut E. de iki arkadaşını yanına alarak eşinin peşinden gitti. Umut E. evin önüne geldiğinde otomobilden inerek belinden çıkardığı tabanca ile etrafa rastgele ateş açmaya ve eşi ile kayınpederine tehditler savurmaya başladı. Kayınpeder Sedat İ. (52) de silahını çekerek evden damadına kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada, otomobili kullanan Caner Akgün yaralandı, Umut E. ise koşarak kaçtı. Yaralı halde otomobille uzaklaşmaya çalışan Caner Akgün, bir süre sonra aracın hâkimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Umut E. ile Sedat İ. ve oğlu S.İ.'yi (16) gözaltına aldı. Otomobille kaçtığı belirlenen bir kişinin de arandığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberleri: Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü’nü yıktı! Aslan derbiye lider gidiyor…
Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurdu! Asgari ücrete yeni destek müjdesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır' tepkisi: Bay Kemal niye konuşmuyorsun?
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde skandal! Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı
Burcuvaazi
Evde bakım maaşı 2023 zammı açıklandı! Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınpeder ile damat çatıştı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA