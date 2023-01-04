Kayınpeder ile damat çatıştı: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da Umut E. ile dini nikâhlı eşi B.İ. (25) önceki gün evde tartıştı. Genç kadın, valizini toplayıp babası Sedat İ.'nin Yıldıztabya Mahallesi'ndeki evine taşındı. Bir süre sonra Umut E. de iki arkadaşını yanına alarak eşinin peşinden gitti. Umut E. evin önüne geldiğinde otomobilden inerek belinden çıkardığı tabanca ile etrafa rastgele ateş açmaya ve eşi ile kayınpederine tehditler savurmaya başladı. Kayınpeder Sedat İ. (52) de silahını çekerek evden damadına kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada, otomobili kullanan Caner Akgün yaralandı, Umut E. ise koşarak kaçtı. Yaralı halde otomobille uzaklaşmaya çalışan Caner Akgün, bir süre sonra aracın hâkimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Umut E. ile Sedat İ. ve oğlu S.İ.'yi (16) gözaltına aldı. Otomobille kaçtığı belirlenen bir kişinin de arandığı belirtildi.