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Giriş Tarihi: 20.4.2023 10:47 Son Güncelleme: 20.4.2023 10:49

Kayınpeder tartıştığı damadını silahla öldürdü

Rize’nin Çayeli ilçesinde Ali Gerdan eşi E.G ile evde tartışma yaşadı. E.G, tartışmanın üzerine babasının evine gitti. Ali Gerdan, bir süre sonra eşiyle konuşup barışmak için kayınpederi Mehmet Arıcı’nın evine gitti. Ali Gerdan bir süre sonra kayınpederi Mehmet Arıcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınpeder Mehmet Arıcı silahıyla damadını Ali Gerdan’a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gerdan hayatını kaybetti. Olay sonrası kayınpeder Mehmet Arıcı jandarmaya giderek teslim oldu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kayınpeder tartıştığı damadını silahla öldürdü

Rize'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde dün akşam saatlerinde 28 yaşındaki Ali Gerdan, eşi E.G ile evde tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda E.G, evini terk ederek baba evine gitti. Ali Gerdan bir süre sonra eşi E.G ile konuşup, barışmak için kayınpederi Mehmet Arıcı'nın evine gitti. Alkollü olduğu belirtilen damat eşine hakaret edip, tekrar tartışmaya başladı. Tartışmaları duyan eski mahalle muhtarı kayınpeder Mehmet Arıcı, damadı Ali Gerdan'ı evden uzaklaştırmak istedi. Damadı Gerdan ile tartışmaya başlayan kayınpeder Mehmet Arıcı, ruhsatlı silahıyla damadına ateş etmeye başladı Kurşunlara hedef olan damat Ali Gerdan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası eski muhtar Mehmet Arıcı Jandarmaya teslim oldu.

ÜZERİME SALDIRDI

Kayınpeder Mehmet Arıcı Jandarmada verdiği ifadede, "Damadım, kızımı daha önce kaçırarak aldı. Ara ara kızıma şiddet uygulamıştı. Olay günü ise yine aynı şekilde kızımla evlerinde tartışmışlar. Kızım bu sefer gitmemek üzere evini terk edip, yanıma geldi. Daha sonra Ali alkollü halde evimize geldi. Kızımla yine tartışmaya hakaretler etmeye başladı. Onu evden uzaklaştırmak istedim. Bana saldırmaya başladı. Bunun üzerine silahımla ateş ettim" dedi.

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Kayınpeder tartıştığı damadını silahla öldürdü
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