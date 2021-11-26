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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:29 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:18

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, cesetlerini derin dondurucuda saklamıştı, o davada yeni karar

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, cesetlerini derin dondurucuda saklamıştı, o davada yeni karar

Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (35) ve maktullerin kızları olan 2 sanığın yargılandığı davada 1 sanığa tahliye tahliye kararı verildi.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi.

Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Mohammad Khodarahmi(35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. iddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti.

Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmi, maktullerin kızları sanık Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı
Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tanıkların avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı maktullerin kızları olan iki sanık için yurtdışına çıkı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini, diğer tutuklu Mohammad'ın ise tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Mohammad Khodarahmi birşey söylemek istemediğini belirtti.

"CEZAEVİNDE KÖTÜ GÜNLER GEÇİYORUM"

Tutuklu yargılanan ve maktullerin kızı olan Shırın Galeh Bakhtıarı ise savunmasında "Cezaevinde kötü günler geçiriyorum. Anne ve babamın yasını burada tutmak istemiyoruz. Bizi serbest bırakın." dedi.

"ANNE VE BABAMI ÇOK SEVEN BİRİYDİM"

Shahrazad Galeh Baktıarı "Ben anne ve babamı çok seven biriydim. Kabirlerine bile gidemedim. Burada ilaç kullanmaya başladım. Çok zor günler geçiriyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti ise, Shahrazad Galeh Baktıarı mevcut delil durumu itibariyle yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki kere imza şeklinde adli kontrol uygulayarak tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, cesetlerini derin dondurucuda saklamıştı, o davada yeni karar
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