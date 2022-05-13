Kayınpederini baklava ile zehirleyen damadın yargılanmasına başlandı

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. SEGBİS ile bağlantı yaparak hakim karşısına çıktı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ferudun Alkan, baklavanın zehirli olmadığını söyledi.

Ferudun Alkan, "Eşimle tartıştık ondan ayrı kalamadım çocuk gibi ağlıyordum, kayınpederim biraz uzaklaşmamı istedi. Eniştem o ilacı vermişti ben içtim insanı çocuk gibi yapıyordu tadında sadece acılık vardı. Bende baklava aldım ve o ilacı döktüm sorunsuz konuşup eşimi alıp gitmek istedim. Ama ilacın etkisi olmadı. Eşimi Antalya'ya getirip alıp gitmek istedim baktım evden çıkmadılar ben de eve gittim. Sonraki gün karakolda kayınpederim hastanede olduğunu öğrendim. Yaptığım şey çocukça bir şeydi" dedi.

'KİMSEYİ ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Denizli'de apart işlettiğini aktaran Ferudun Alkan, "Melike aparta gelip gidiyordu onu öyle tanıyorum. Osman da kendi arkadaşımdı. Gidin kendinizi memur psikolog olarak tanıtın dedim. Baklavanın üzerine tozu attığımı kim gördü hatırlamıyorum. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sadece eşimi sakinleştirir alıp götürmek istedim. Eşime daha önce o tozdan vermedim. Ben her şeyi yaparım ama kimseyi zehirleyemem" diye konuştu.

KURŞULAMADAN MAHKÛM OLMUŞTU

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz yıl 27 Kasım 2020 tarihinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen kapı kurşunlama olayından Feridun Alkan için kayınpederi Metin Kabakçı'nın kapısın kurşunlamadan Antalya 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Yapılan yargılamada kayınpeder Metin Kabakçı damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ölümden şans eseri kurtulduğunu söyledi. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Feridun Alkan ise yaşananlardan üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Yapılan yargılamada damat Feridun Alkan, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'ın pişmanlığını dile getirmesi üzerine mahkeme bu cezayı 3 yıla indirilmişti.