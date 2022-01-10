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Giriş Tarihi: 10.1.2022 12:00 Son Güncelleme: 10.1.2022 12:18

Kayınpederini bıçaklayan adama sokak ortasında lincin görüntüleri ortaya çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kayınpederini bıçaklayan adama sokak ortasında lincin görüntüleri ortaya çıktı

Adana’da şiddet uyguladığı için kendisine boşanma davası açıp, hakkında evden uzaklaştırma kararı çıkartan eşinin babasının evine basan V.A., kayınbiraderini bıçaklamış, sonrasında sokak ortasında linç edilmek istenmişti. Sokaktaki dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da 52 yaşındaki V.A., kendisine boşanma davası açıp, uyguladığı şiddet nedeniyle de hakkında 'evden uzaklaştırma kararı' çıkartan eşini ikna edemeyince; kayınbabasının evini bastı. Yaklaşık 15 gün önce yaşanan olayda kayınbiraderini de bıçaklayan V.A., sokak ortasında linç edilmek istenmişti. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, hayati tehlikeyi atlatan V.A. de hastaneden taburcu edildi.

BOŞANMA DAYAĞI
Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; V.A., 50 yaşındaki D.A. ile sırf anlaşmazlık yaşadıkları için dövüp, şiddet uygulamaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan D.A., 4 ay önce konuyu yargıya taşıdı ve boşanma davası açtı. Boşanmaya yanaşmayan V.A., eşine yönelik şiddetinin de dozunu arttırdı.



BIÇAKLAYIP KAÇTI
Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan D.A., polis merkezine gidip, eşini meslektaşlarına şikayet etti ve mahkeme kararıyla da kocası hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkarttı. V.A., 26 Aralık'ta kayınbabasının evine gitti ve burada kayınbiraderi F.Y. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.A., F.Y.'yi bıçakla yaraladı, ardından da evden dışarı çıkıp koşarak kaçtı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Olayı duyan F.Y.'nin yakınları, V.A.'nın. peşine düştü ve onu sokakta yakalayıp, taş ve sopalarla öldüresiye dövdü. 4 kişinin saldırısına uğrayan V.A., başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. V.A.'yı linç girişimi, ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle önlendi. Kanlar içinde yerde kalan V.A. de hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan V.A., taburcu edilirken olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

HEPSİ SERBEST KALDI
Söz konusu görüntülere göre; V.A. yakalanacağını anlayınca önce yerden aldığı bir taşı hasımlarının üzerine atıyor, ancak başarılı olamayınca bu kez sopayla onlarla karşılık veriyor. Ancak 4 saldırgan, tekme atıp sopayla vurdukları V.A.'nın yere düşmesi üzerine ona meydan dayağı atıyor. Olayın ardından kimlikleri tek tek tespit edilen 4 zanlı da polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kayınpederini bıçaklayan adama sokak ortasında lincin görüntüleri ortaya çıktı
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