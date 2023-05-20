Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş

Çalışmaların devamında tanık E.E.'nin ifadesine başvuruldu. E.E. ifadesinde Aziz Ürün'ün damadı Osman K. ile ortak bir iş yaptıklarını Ürün'ün ölümünde sonra yaptıkları bir konuşmada Osman K.'nın olayı itiraf ettiğini öne sürdü. Osman K.'nın bir konuşmasında kendisine; "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti" dediğini öne sürdü.