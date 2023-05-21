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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Kayınpederini tetikçilere öldürttü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kayınpederini tetikçilere öldürttü
İstanbul Ataşehir'de 3 yıl önce öldürülen Aziz Ürün'ün (55), damadı Osman K. tarafından parayla tutulan tetikçilerce vurulduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin devam eden çalışmalarında E.E.'nin tanıklığına başvuruldu. E.E. ifadesinde ortak iş yaptığı Osman K.'nın bir konuşmada kendisine "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U.'ya para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti" dediğini öne sürdü. Polis, Selahattin E. (41) ve Hüseyin U.'yu (25) gözaltına aldı. Selahattin E.'nin Adana'da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezasının oldu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kayınpederini tetikçilere öldürttü
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