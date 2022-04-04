Kayınpederinin baskılarından kaçtı: Ölmek istemiyorum

Kendisi hakkında ölüm emri verildiğini öğrenen Yasemin Balka, "Kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı eşime ve ailesine söylemiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Şimdi beni öldürmek için her yerde arıyorlar. Üç tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum. Yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.