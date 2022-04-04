Kayınpederinin baskılarından kaçtı: Ölmek istemiyorum

Vedat Çelen'in geçtiğimiz ay cezaevine girmesinden sonra Yasemin Balka, evde sorunlar yaşamaya başladı. İddiaya göre kayınbabasının baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan genç kadın bir hafta önce evden kaçtı.
Gelininin Adana'da olduğunu öğrenen kayınbaba, cezaevine giderek oğluna durum anlattı. Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp "ölüm fermanı" vererek, her yerde aramaya başladı.
Kendisi hakkında ölüm emri verildiğini öğrenen Yasemin Balka, "Kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı eşime ve ailesine söylemiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Şimdi beni öldürmek için her yerde arıyorlar. Üç tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum. Yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.