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Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:28 Son Güncelleme: 4.4.2022 14:47

Kayınpederinin baskılarından kaçtı: Ölmek istemiyorum

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kayınpederinin baskılarından kaçtı: Ölmek istemiyorum

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Vedat Çelen’in (27) bir suçtan cezaevine girmesinden sonra kayınbabasının baskılarına dayanamayan Yasemin Balka (26) evden kaçtı. Adana’da parklarda yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi, “Kayınbabam benim hakkımda ölüm emri vermiş. Her yerde beni arıyorlar. Ölmek istemiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Vedat Çelen'in geçtiğimiz ay cezaevine girmesinden sonra Yasemin Balka, evde sorunlar yaşamaya başladı. İddiaya göre kayınbabasının baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan genç kadın bir hafta önce evden kaçtı.

Gelininin Adana'da olduğunu öğrenen kayınbaba, cezaevine giderek oğluna durum anlattı. Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp "ölüm fermanı" vererek, her yerde aramaya başladı.

Kendisi hakkında ölüm emri verildiğini öğrenen Yasemin Balka, "Kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı eşime ve ailesine söylemiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Şimdi beni öldürmek için her yerde arıyorlar. Üç tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum. Yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

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Kayınpederinin baskılarından kaçtı: Ölmek istemiyorum
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