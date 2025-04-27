Kayınvalide ve gelini kazada hayatını kaybetti: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ulu (38) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Akıncı (28) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Hatice Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araç sürücüsü ile Firdevs Akıncı, eşi Erol Akıncı (54) ve Merve Akıncı (23) ambulansla ketteki çeşitli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Firdevs Akıncı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.