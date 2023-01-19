Kayınvalide ve gelinin kuyumcudaki dalgınlığı 40 bin liraya mal oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kapalıyol'daki Kazım Özalp Caddesinde geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde bir kuyumcuda meydana gelen olayda, tırnakçı hırsız, bilezik bakma bahanesiyle içerisi çok kalabalık olan kuyumcuya geldi. Elindeki siyah montla iş yeri içinde keşif yapan şüpheli, iki kadının önünde tezgahta bulunan 4 bileziğe odaklandı.

Kaynana Emine Bolat ve gelini Saniye Şekerli'nin dikkatinin dağıldığı anda şüpheli tezgah üzerindeki bir bileziği el çabukluğuyla aldı. Bir süre daha iki kadının arkasında etrafı izleyen şüpheli, daha sonra yandaki müşterilere de bakarak iş yerinden hızlıca ayrıldı.

ŞOK YAŞADILAR

Bileziklerden birinin eksik olduğunu gören kaynana ve gelin güvenlik kameralarını izleyince büyük şok yaşadı. Yaşana olayın ardından kuyumcuya gelen ekipler, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bileziğini kaptıran Emine Bolat'ın otomobil almak için kuyumcuya bilezik bozdurmaya geldiği ve çalınan bileziğin 40 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.