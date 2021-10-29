Kayınvalide ve kayınbiraderini katletti! Sözleri tüyler ürpertti: İstesem...

'BOŞ ARSAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM'



Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Gencer Kıltepe duruşmadaki savunmasında, "Ben kesinlikle tasarlayarak bu suçu işlemedim, eşim bana ihanet etti. Olay günü Serkan ve Alev Özçiftçi'nin evinin önünde karşılaştım. Serkan Özçiftçi'ye ablasının nerede olduğunu sormak istemiştim. Ben bir kez yere ateş ettim, boş arsaya ateş etmek istedim. Serkan, oradaymış ve ona da isabet etmiş, ben hedef alarak ateş etmedim. Oradan ayrıldım ve sonra duydum ki Serkan yaralanmış. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastım yoktu, yaralandıklarını sonradan duydum" dedi.