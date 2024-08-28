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Giriş Tarihi: 28.8.2024 10:25 Son Güncelleme: 28.8.2024 10:35

Kayıp 2 genci arama çalışmaları sürüyor

Yalova’da kanoyla denize açılan ve bir süre sonra 112’yi arayarak yardım isteyen 33 yaşındaki Hüseyin Piner ve 28 yaşındaki Yücel Coşkun’u arama çalışmaları sürüyor. Arama sahasının genişletildiği çalışmalarda, Bursa sahillerinde de arama çalışmaları başlatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kayıp 2 genci arama çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Armutlu İlçesinde 25 Austos Pazar günü saat 17:00 sıralarında kano kiralayarak denize açılan iki arkadaş Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, bir süre sonra şiddetli rüzgara yakalandı. 17:30 sıralarında 112'yi arayarak acil yardım isteyen gençleri kurtarmak için adeta seferberlik başlatıldı.

Arama Kurtarma ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda gençlerin kiraladığı kanoyu buldu ancak gençlere ulaşılamadı. Arama Kurtarma çalışmalarında 70 saat geride kalırken, ekipler, Bursa'nın Gemlik ve Mudanya açıklarında da arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan Yalova Valisi Hülya Kaya çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Kayıp gençlerin aileleriyle de görüşen Vali Kaya arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

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Kayıp 2 genci arama çalışmaları sürüyor
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