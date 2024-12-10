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Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:31 Son Güncelleme: 10.12.2024 14:32

Kayıp 5 göçmenden 2’sinin cansız bedeni bulundu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen 30 göçmeni taşıyan ve batan bottaki kayıp 5 göçmenden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kayıp 5 göçmenden 2’sinin cansız bedeni bulundu

Seferihisar açıklarında 6 Aralık'ta bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. 25 düzensiz göçmenin kurtarılırken, kayıp 5 göçmen için arama çalışmaları başlatıldı.

Aramaların 4'üncü gününde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azmak Koyu mevkiinde, kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede kıyıya vuran cesetlerin batan lastik bottaki mültecilere ait olduğu tespit edildi. Diğer 3 mülteciyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

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Kayıp 5 göçmenden 2’sinin cansız bedeni bulundu
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