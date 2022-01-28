Kayıp adamın cesedi bulundu

Kocaeli İzmit'teki Kadıköy Mahallesi, Zümrüt Sokak'ta oturan 52 yaşındaki Mustafa Fıçıçı, geçen Cuma günü evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesi ve yakınlarının, eve dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunduğu Fıçıcı, Kandıra'daki Kerpe Limanı mevkiinde bulundu. Evinden bakkala gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fıçıcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemeler sonra morga kaldırıldı. Şeker ve epilepsi gibi rahatsızlıkları bulunan Fıçıcı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.