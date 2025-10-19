Haberler Yaşam Haberleri 5 gündür aranıyordu... Kayıp Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan kahreden haber!
Sivas´ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Dursun Ünal (82) köyünden 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ölü olarak bulundu.

İmranlı ilçesi Söğütlü köyünde yaşayan alzheimer hastası Dursun Ünal'ın oğlu Hüseyin Ünal 14 Ekim günü eve geldiğinde babasının evde olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Ünal, babasına ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

49 arama-kurtarma personeliyle birlikte 2 arama köpeği ve dron yardımıyla yapılan aramada Ünal, köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada çalışmaların 5´inci gününde ölü bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

