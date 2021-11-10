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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:41 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:43

Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Kayıp Aykut'un sırrı çözüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Kayıp Aykut’un sırrı çözüldü

İstanbul Arnavutköy'de dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Aykut Avşar'ın cesedi, bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Cesedi, kuyunun yanında bulunan şapka ortaya çıkartırken, polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Avşar'ın kazayla kuyuya düşüp hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz hafta Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde eşi tarafından kayıp ihbarı verilen Aykut Avşar'ın bir bahçe içerisinde bulunan su kuyusu yakınında şapkasının bulunması üzerine polis ekipleri kuyuyu inceledi. Yapılan incelemede Aykut Avşar'ın cansız bedeninin kuyuda olduğu anlaşıldı. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin kuyu içerisinden suyu boşalttıktan sonra çıkardığı ceset ve çevresi olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Savcı Aykut Avşar'ın babası ve dini nikahlı eşinden olay yerinde uygulamalı şekilde ifade aldı. Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

HURDA ARARKEN KUYUYA DÜŞMÜŞ

Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sonucunda Avşar'ın hurda aramak için kuyu etrafında gezindiği sırada içine düştüğü ve bir daha çıkamadığı değerlendirmesi yapıldı.

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Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Kayıp Aykut'un sırrı çözüldü
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