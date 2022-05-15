Kayıp balıkçı ölü bulundu

Marmaris Çamlı Mahallesinde 11 Mayıs'ta denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamadı. Bozdağ'ın yakınları durumu ihbar etti.
Bozdağ'ın kaybolduğu bölgeye sagil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu.
Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün Lacivert Koy açıklarında ölü bulundu.
Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.