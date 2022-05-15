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Giriş Tarihi: 15.5.2022 14:21 Son Güncelleme: 15.5.2022 14:30

Kayıp balıkçı ölü bulundu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kayıp balıkçı ölü bulundu

Marmaris’te 4 gün önce teknesiye balığa çıkan ve kendisinden haber alınamayan Durmuş Bozdağ, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü bulundu.

Marmaris Çamlı Mahallesinde 11 Mayıs'ta denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamadı. Bozdağ'ın yakınları durumu ihbar etti.

Bozdağ'ın kaybolduğu bölgeye sagil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu.

Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün Lacivert Koy açıklarında ölü bulundu.

Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kayıp balıkçı ölü bulundu
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