Kayıp berberi organları için katletmişler

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 2018'de kaybolan Burhan Aykurt'un (35), organ ticareti yapan kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Fethiye'de yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bekâr olan Aykurt'tan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Burhan Aykurt'un iskeleti 21 Şubat 2020 tarihinde Dalaman'da bir çoban tarafından bulundu. Polisin fiziki ve teknik çalışmaları sonucunda şüpheli Yasin İkiz (36), önceki gün Dalaman ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Yasin İkiz, polisteki ifadesinde, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti. Aykurt'a kurdukları tuzağı anlatan İkiz, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Orada amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" dedi. Yasin İkiz tutuklanırken, amcası Şeref İ. polis tarafından gözaltına alındı.