Haberler Yaşam Haberleri Yer Kars: Kayıp Tarık Altun'dan 4 gün sonra güzel haber!
Giriş Tarihi: 4.5.2022 12:09 Son Güncelleme: 4.5.2022 12:36

Yer Kars: Kayıp Tarık Altun'dan 4 gün sonra güzel haber!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yer Kars: Kayıp Tarık Altun’dan 4 gün sonra güzel haber!

Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, köy yakınlarında bir kayanın dibinde otururken bulundu. Sağ olarak bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta hayvanlarını otlatmak için arkadaşlarının yanından ayrılan Tarık Altun'dan 4 gündür haber alınamadı. rkadaşlarının yanından çok şiddetli bir yağmurlu havada ayrılan Tarık, köy yakınlarındaki gölete düşme ihtimali üzerinde duruldu.

Dalgıçların gölette arama başlattı. AFAD ve Jandarma ise bölgede arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Umutların tükendiği Tarık, köy yakınlarında bir kayanın dibinde oturur halde bulundu. Saat 11 sularında bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Şehirli halay çekmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kars: Kayıp Tarık Altun'dan 4 gün sonra güzel haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA