Yer Kars: Kayıp Tarık Altun’dan 4 gün sonra güzel haber!

Kars'ta hayvanlarını otlatmak için arkadaşlarının yanından ayrılan Tarık Altun'dan 4 gündür haber alınamadı. rkadaşlarının yanından çok şiddetli bir yağmurlu havada ayrılan Tarık, köy yakınlarındaki gölete düşme ihtimali üzerinde duruldu.

Dalgıçların gölette arama başlattı. AFAD ve Jandarma ise bölgede arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Umutların tükendiği Tarık, köy yakınlarında bir kayanın dibinde oturur halde bulundu. Saat 11 sularında bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.