Kayıp Cumali’nin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü 7 yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Küçük Cumali'den bir daha haber alınamadı. Çocuğun ailesi durumu jandarmaya bildirildi. Ekipler sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı. Küçük Cumali Timi, öğlen saatlerinde yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.