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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Kayıp doktor, bilinci kapalı bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kayıp doktor, bilinci kapalı bulundu
Aksaray'da, Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Timur Yılmaz'ın 14 yaşındaki oğlu Kemal Kaan Yılmaz, geçen cumartesi, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunun acısına dayanamayan doktor baba, pazar günü sosyal medyadan, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajını paylaşıp kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, Yılmaz'ın telefonunun en son sinyal verdiği alan ve çevresinde drone'larla arama yaptı. Kayıp doktor, dün sabah bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen doktorun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Kayıp doktor, bilinci kapalı bulundu
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