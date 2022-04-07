Kayıp engelli otel odasında ölü bulundu

Ailesi Didim'de yaşayan zihinsel engelli 45 yaşındaki Mahmut Karadağ, 4 gün önce Marmaris'e geldi. En son ablasıyla görüşen Karadağ'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Karadağ'ın bulunması için çalışma başlattı.

Karadağ'ın en son bir otelde kaldığı belirlendi. Otelde yapılan çalışmalar sonucunda Karadağ'ın cansız bedeni bulundu. Karadağ'ın cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadağ cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.