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Giriş Tarihi: 7.4.2022 12:25 Son Güncelleme: 7.4.2022 12:32

Kayıp engelli otel odasında ölü bulundu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kayıp engelli otel odasında ölü bulundu

Didim’den Marmaris’e gelen 4 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Mahmut Karadağ otel odasında ölü bulundu.

Ailesi Didim'de yaşayan zihinsel engelli 45 yaşındaki Mahmut Karadağ, 4 gün önce Marmaris'e geldi. En son ablasıyla görüşen Karadağ'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Karadağ'ın bulunması için çalışma başlattı.

Karadağ'ın en son bir otelde kaldığı belirlendi. Otelde yapılan çalışmalar sonucunda Karadağ'ın cansız bedeni bulundu. Karadağ'ın cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadağ cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kayıp engelli otel odasında ölü bulundu
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