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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Kayıp Gamze bakıcılık yaparken bulundu

DHA
Kayıp Gamze bakıcılık yaparken bulundu
Bursa'da 3 hafta önce kaybolan, zeka geriliği (mental retardasyon) rahatsızlığı bulunan, daha önce evden kaçtığı ve tek başına karar veremediği için mahkemenin annesini vasi tayin ettiği Gamze Özkan (20), olası alıkoymalara karşı, ailesi tarafından 'Vasi kararı olduğundan alıkonulması durumunda adli işlem başlatılacaktır' hatırlatması yapılan ilanlarla arandı. Polis, Mudanya ilesinde arkadaşının evinde kaldığı ve çocuk bakıcısı olarak bir ailenin yanında çalışmaya başladığını tespit etiği Özkan'ı bulup, ailesine teslim etti. Kızına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Nurten Özkan, "Gamze 3 hafta önce evden gitmişti. Bize kızarak kaçtığını düşünmüştük. Kızımı aradık, 3 hafta sonra bulundu. Polis ekipleri tarafından bulundu. Bizden ayrıldıktan sonra işe girmiş, bir evde çocuk bakıcılığı yapmış. Sağlığı gayet iyi. Bize kızdığı için evden kaçmış. Bulunduğu için mutluyuz" dedi.

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Kayıp Gamze bakıcılık yaparken bulundu
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