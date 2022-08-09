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Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:52 Son Güncelleme: 9.8.2022 14:09

Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Bursa'da bir haftadır aranan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, arama ekipleri tarafından dere yatağında ölü olarak bulundu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesinde yaşayan Hikmet Özgüneş, 8 gün önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesinin her yerde aradığı gençten hiçbir şekilde haber alamayan ailesi, durumu Jandarmaya ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. AFAD, NAK, AKUT, İNDAK,'tan oluşan yaklaşık 120 kişilik ekip geniş bir bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalara iz ve kurtarma köpeklerinin yanı sıra insansız hava araçlarıyla da destek verildi. 8 gün süren arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Hikmet Özgüneş'e ait motosiklet bulundu. Tüm ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra bir dere yatağına giren ekipler, talihsiz gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Hikmet Özgüneş'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
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