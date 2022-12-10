Kayıp gencin cesedi su deposunda bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olan Ahmetcan Zeybek (27) bir su deposunda ölü bulundu. Zeybek'in arkadaşı gözaltına alındı. Ahmetcan Zeybek'ten 2 Aralık'tan beri habar alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Zeybek'in bulunması giçin geniş çaplı soruşturma başlatan ve ilçedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile görüldüğünü tespit etti. Aramalarını Kıratlı Mahallesi'nde yoğunlaştıran ekipler, bir su deposunda Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış cesedine ulaştı. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı.