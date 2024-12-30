Haberler Yaşam Haberleri Kayıp gencin cesedi taşocaklarındaki uçurumda bulundu
Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:24 Son Güncelleme: 30.12.2024 14:32

Kayıp gencin cesedi taşocaklarındaki uçurumda bulundu

İstanbul Sultangazi’de yaklaşık 20 gün önce ortadan kaybolan İsmail Irmak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olarak aranan İsmail Irmak’ın (22) cansız bedeni Taşocaklarındaki uçurumun altında bulunup Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kayıp gencin cesedi taşocaklarındaki uçurumda bulundu

Sultangazi'de, 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (20) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler 20 gündür Irmak'ı her yerde aradı. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi. Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti. Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp gencin cesedi taşocaklarındaki uçurumda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA