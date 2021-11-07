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Giriş Tarihi: 7.11.2021 22:06

Kayıp göçmenlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kayıp göçmenlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 gün önce batan fiber tekne içerisindeki kayıp 3 düzensiz göçmenden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber teknenin battığı bilgisi alınmıştı. Söz konusu bölgeye, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından, deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Batan fiber tekne içerisindeki 3 düzensiz göçmen ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında kayıp 3 düzensiz göçmenden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.
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Kayıp göçmenlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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