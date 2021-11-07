Kayıp göçmenlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Bodrum
açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber teknenin battığı bilgisi alınmıştı. Söz konusu bölgeye, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından, deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Batan fiber tekne içerisindeki 3 düzensiz göçmen ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında kayıp 3 düzensiz göçmenden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.