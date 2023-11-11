Kayıp halıcıyı asitte eritmişler

Kocaeli'nde kayıp olarak aranan tanınmış halıcı Nurhan Ör'ün, korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. 3'ü Nurhan Ör'ün sınıf arkadaşı olan 7 zanlının, Ör'ü Sultanbeyli'de darp ettikleri ve daha sonra halıya sararak otomobilin bagajında Kocaeli'ne getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör'ün cesedini parçalara ayırıp, içi asit dolu varile atarak erittikleri ortaya çıktı. 7 zanlıdan Işık E., Ferdi G., Emrah B., Ahmet T., Bahadır T. ve Ceyhun A. tutuklandı. Nusrettin T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.