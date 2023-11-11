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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Kayıp halıcıyı asitte eritmişler

ABBAS ÇAKAR
Kayıp halıcıyı asitte eritmişler
Kocaeli'nde kayıp olarak aranan tanınmış halıcı Nurhan Ör'ün, korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. 3'ü Nurhan Ör'ün sınıf arkadaşı olan 7 zanlının, Ör'ü Sultanbeyli'de darp ettikleri ve daha sonra halıya sararak otomobilin bagajında Kocaeli'ne getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör'ün cesedini parçalara ayırıp, içi asit dolu varile atarak erittikleri ortaya çıktı. 7 zanlıdan Işık E., Ferdi G., Emrah B., Ahmet T., Bahadır T. ve Ceyhun A. tutuklandı. Nusrettin T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kayıp halıcıyı asitte eritmişler
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