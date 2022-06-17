Kayıp hemşire Eyyüp Güneş için suyun yönü değiştirilerek: Girdaba dalış yapılacak

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı. Güneş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların 7'nci gününde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 5 metre derinliğindeki girdabın olduğu alana beton bariyerler getirildi. Çaya konulacak yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olan bariyerlerle suyun yönü değiştirilerek, girdaba dalış yapılacak.