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Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:18 Son Güncelleme: 18.2.2022 00:18

Kayıp ihbarında bulunulan adam otomobilinin içerisinde ölü bulundu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kayıp ihbarında bulunulan adam otomobilinin içerisinde ölü bulundu

Denizli’de 2 gün önce kayıp olarak ihbar edilen 39 yaşındaki adam, uçuruma devrilmiş otomobilinin içersinde ölmüş halde bulundu.

Denizli'de 2 gün önce kayıp olarak ihbar edilen 39 yaşındaki adam, uçuruma devrilmiş otomobilinin içerisinde ölmüş halde bulundu. İnşaat mühendisi olduğu öğrenilen adamın, kısa bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında bir otomobilin uçuruma devrilmiş olduğu ve içerisinde hareketsiz birisinin olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler otomobil içerindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonucunda erkek cesedinin, 15 Şubat günü Ramazan Erkan'ın kayıp olarak ihbar ettiği 39 yaşındaki oğlu Tolga Erkan'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında, Erkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat mühendisi olan Tolga Erkan'ın kısa bir süre önce eşinden boşandığı yaptığı bu evlilikten ise 1 kız çocuğu olduğu öğrenildi.

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Kayıp ihbarında bulunulan adam otomobilinin içerisinde ölü bulundu
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