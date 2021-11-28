Kayıp iki arkadaşın cesedi bulundu

Gaziantep'te kayıp olan ve otomobilleriyakılmış olarakbulunan 2 gencincansız bedenleri fıstıkbahçesinde gömülmüşhalde bulundu.Olayla ilgili 3 kişi gözaltınaalındı. Günlerdirkendilerinden haber alınamayanİbrahim Canmaya (23) ile HarunÖzyer'in (25) kullandığı otomobil 2 günönce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındakiSarıkaya mevkiinde yakılmış haldebulunmuştu.Bölgedeyapılan incelemede, aracınyakınındaki fıstıkbahçesinde yeni kazılmışbir yer gören güvenlikgüçleri, toprağı kazdıklarındaiki gencin cesediile karşılaştı. İki gencincenazesi otopsi işlemlerininardından Oğuzeliilçesinde yapılan törendetoprağa verildi. Soruşturma kapsamındapolis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.İki gencin kafalarına sert bir cisimle vurularaköldürüldüğü öne sürüldü.