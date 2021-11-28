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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Kayıp iki arkadaşın cesedi bulundu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kayıp iki arkadaşın cesedi bulundu
Gaziantep'te kayıp olan ve otomobilleri yakılmış olarak bulunan 2 gencin cansız bedenleri fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Günlerdir kendilerinden haber alınamayan İbrahim Canmaya (23) ile Harun Özyer'in (25) kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulunmuştu. Bölgede yapılan incelemede, aracın yakınındaki fıstık bahçesinde yeni kazılmış bir yer gören güvenlik güçleri, toprağı kazdıklarında iki gencin cesedi ile karşılaştı. İki gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Oğuzeli ilçesinde yapılan törende toprağa verildi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. İki gencin kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

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Kayıp iki arkadaşın cesedi bulundu
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