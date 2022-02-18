Kayıp inşaat mühendisinin cansız bedeni uçurumun aşağısında bulundu! "İşte bu olmadı dostum"

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınları Salda Gölü kara yolu kenarında bir otomobilin uçurumdan yaklaşık 80 metre aşağıda devrilmiş ve içerisinde hareketsiz birisinin olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler otomobil içerindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CESET, 3 GÜNDÜR KAYIP OLAN İNŞAAT MÜHENDİSİNİN ÇIKTI
Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonucunda erkek cesedinin, 15 Şubat günü Ramazan Erkan'ın kayıp olarak ihbar ettiği 39 yaşındaki oğlu Tolga Erkan'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında, Erkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ
Edinilen bilgiye göre, Tolga Erkan'ın Pamukkale ilçesinin Kınıklı Mahallesinde yaşadığı, baba Ramazan Erkan'ın oğlundan 14 Şubat tarihinde gün boyunca haber alamaması sonucu ertesi gün polise giderek kayıp başvurusu yaptığı bilgisine ulaşıldı. İnşaat mühendisi olan Tolga Erkan'ın kısa bir süre önce eşinden boşandığı yaptığı bu evlilikten ise 1 kız çocuğu olduğu öğrenildi.
"İŞTE BU OLMADI DOSTUM!"
Tolga Erkan'ın okul arkadaşı Adnan Ünay'ın yaptığı paylaşım ile yürekleri burktu. Ortaokul ve lise arkadaşı olan Ünay yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
"İşte bu olmadı dostum! Türkiye'nin her köşesinde şerefinle, karakterinle emek emek çalıştın ve bir kaza yüzünden aramızdan ayrıldın. Hayatım boyunca seni hep düzgün karakterinle, olgun duruşunla hatırlayacağım. Ortaokul ve lise sınıf arkadaşım, adam gibi adam Tolga'yı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun."