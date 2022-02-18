Kayıp inşaat mühendisinin cansız bedeni uçurumun aşağısında bulundu! "İşte bu olmadı dostum"

"İŞTE BU OLMADI DOSTUM!"



Tolga Erkan'ın okul arkadaşı Adnan Ünay'ın yaptığı paylaşım ile yürekleri burktu. Ortaokul ve lise arkadaşı olan Ünay yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;



"İşte bu olmadı dostum! Türkiye'nin her köşesinde şerefinle, karakterinle emek emek çalıştın ve bir kaza yüzünden aramızdan ayrıldın. Hayatım boyunca seni hep düzgün karakterinle, olgun duruşunla hatırlayacağım. Ortaokul ve lise sınıf arkadaşım, adam gibi adam Tolga'yı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun."