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Giriş Tarihi: 18.2.2022 11:02 Son Güncelleme: 18.2.2022 11:17

Kayıp inşaat mühendisinin cansız bedeni uçurumun aşağısında bulundu! "İşte bu olmadı dostum"

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kayıp inşaat mühendisinin cansız bedeni uçurumun aşağısında bulundu! İşte bu olmadı dostum

Denizli’de 15 Şubat günü babası tarafından kayıp olarak ihbar edilen 39 yaşındaki adam, uçurumun yaklaşık 80 metre aşağısına devrilmiş otomobilinin içerisinde ölü halde bulundu. Bir kız babası ve inşaat mühendisi olduğu öğrenilen adamın, kısa bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Talihsiz adamın ölüm haberini alan okul arkadaşının yaptığı, “işte bu olmadı dostum” paylaşımı ise yürekleri burktu.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınları Salda Gölü kara yolu kenarında bir otomobilin uçurumdan yaklaşık 80 metre aşağıda devrilmiş ve içerisinde hareketsiz birisinin olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler otomobil içerindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESET, 3 GÜNDÜR KAYIP OLAN İNŞAAT MÜHENDİSİNİN ÇIKTI

Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonucunda erkek cesedinin, 15 Şubat günü Ramazan Erkan'ın kayıp olarak ihbar ettiği 39 yaşındaki oğlu Tolga Erkan'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında, Erkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Tolga Erkan'ın Pamukkale ilçesinin Kınıklı Mahallesinde yaşadığı, baba Ramazan Erkan'ın oğlundan 14 Şubat tarihinde gün boyunca haber alamaması sonucu ertesi gün polise giderek kayıp başvurusu yaptığı bilgisine ulaşıldı. İnşaat mühendisi olan Tolga Erkan'ın kısa bir süre önce eşinden boşandığı yaptığı bu evlilikten ise 1 kız çocuğu olduğu öğrenildi.

"İŞTE BU OLMADI DOSTUM!"

Tolga Erkan'ın okul arkadaşı Adnan Ünay'ın yaptığı paylaşım ile yürekleri burktu. Ortaokul ve lise arkadaşı olan Ünay yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İşte bu olmadı dostum! Türkiye'nin her köşesinde şerefinle, karakterinle emek emek çalıştın ve bir kaza yüzünden aramızdan ayrıldın. Hayatım boyunca seni hep düzgün karakterinle, olgun duruşunla hatırlayacağım. Ortaokul ve lise sınıf arkadaşım, adam gibi adam Tolga'yı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun."

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Kayıp inşaat mühendisinin cansız bedeni uçurumun aşağısında bulundu! "İşte bu olmadı dostum"
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