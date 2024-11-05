Kayıp işadamının katili ortağı çıktı: Öldürüp ormana attım

İstanbul'da 10 gündür kayıp olan işadamı Recep Ataş'ın (44) ortağı tarafından öldürülüp ormana atıldığı öğrenildi. Arnavutköy'de tekstil işiyle uğraşan Recep Ataş, 19 Ekim'de çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda Ataş'ı son gören kişilerden olduğu için ifadesine başvurulan iş ortağı Sedat T. (23), "19 Ekim günü birlikte işyerindeydik. Öğlen beraber dışarı çıktık. Birlikte Arnavutköy'e gittik, orada aracımdan indi, bir daha görmedim" dedi.Polis, incelediği kamera görüntülerinde Sedat T.'nin, Ataş ile birlikte 14.30 sıralarında Arnavutköy Balaban Köyü'ne giriş yaptığını ancak yalnız çıkış yaptığını belirledi. Bunun üzerine 30 Ekim'de gözaltına alınan Sedat T. kameraya yakalandığını anlayınca cinayeti itiraf etti. Sedat T. "Kiraladığım araçla kaza geçirince ondan 145 bin TL borç aldım. Borç yüzünden sürekli beni sıkıştırıyordu. Borcumu aileme söylemekle tehdit ediyordu. Olay günü de bu meseleyi konuşmak üzere ormana gittik. Orada silahla vurdum. Cesedin yerini ve silahın yerini gösterebilirim" dedi. Recep Ataş'ın cesedi, kadavra köpekleri tarafından Balaban Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda tek kurşunla başından vurulmuş ve ağaçlarla üzeri örtülü halde bulundu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli Sedat T. tutuklandı.