Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kayıp işçinin cesedi 5 gün sonra bulundu
Giriş Tarihi: 28.6.2022 17:46 Son Güncelleme: 28.6.2022 18:21

Antalya'da kayıp işçinin cesedi 5 gün sonra bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da kayıp işçinin cesedi 5 gün sonra bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesinin ardından kaybolan işçi Sefa Kadığıoğlu (34) arama çalışmalarının beşinci gününde olayın gerçekleştiği alanın 3 kilometre uzaklığında bulundu.

Güzelbağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda tomruk yüklü kamyon, sürücüsü Gültekin Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alara Çayı'na düşmüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Gültekin Alkan ve Metin Boztaş'ı yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan üçüncü kişi Sefa Kadıoğlu'na ise ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alara Çayı'nda akıntıya kapıldığı düşünülen Kadıoğlu, bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Side Sualtı AramaKurtarma ekipleri çay içerisinde, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından çay kenarında arandı. Bölgede 5 gündür süren arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Jandarma AramaKurtarma (JAK) ekipleri Kadıoğlu'nun cansız bedenine kamyonun düştüğü alanın 3 kilometre uzağında ulaştı. Gerekli incelemelerin ardından kayıp işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı: 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücret sinyali geldi! 'Hayırlı olsun' dedi ve zam için tarih verdi!
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da kayıp işçinin cesedi 5 gün sonra bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA