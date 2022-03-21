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Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:04 Son Güncelleme: 21.3.2022 20:07

Kayıp kadın 4 gündür her yerde aranıyor

DURHASAN ŞAHİN
Kayıp kadın 4 gündür her yerde aranıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan evli üç çocuk annesi Elif Ergün 4 gündür her yerde aranıyor.

İlçeye bağlı Batısandal Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan Elif Ergün (32) Jandarma, AFAD, UMKE, Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri ile mahalle sakinleri, kayıp kadının kocası Murat Ergün ve yakınları tarafından aranıyor. Daha önce de 3 kez evinden çıkıp bir daha dönmeyen ancak kısa zamanda bulunan kayıp kadının bu kez 4 gündür bulunamadığı belirtildi.

Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, kayıp kadının psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu aynı kişinin daha öncede kaybolduğunu ancak bulunduğunu belirterek, ''Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. Jandarma, AFAD, UMKE ve mahalleli vatandaşlarımızla aramalarımız aralıksız sürüyor'' dedi.

Kayıp komşularını arayan Elife Ercan, ''Üç çocuğu olan komşumuzun kızı 4 gündür kayıp. Hava çok soğuk çok endişeliyiz. Komşumuzun kızını bulmak için kadın, erkek, çocuk herkes arıyor. Bakmadık yer bırakmadık. Bizimle birlikte Jandarma'nın köpekleri ve dronelar da aramaya katılıyor ancak hala bulamadık. Her ağacın altına, her kayanın gölgesine baktık ama bulamadık'' diye konuştu.

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Kayıp kadın 4 gündür her yerde aranıyor
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