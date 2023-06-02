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Giriş Tarihi: 2.6.2023 11:29 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:30

Kayıp kadın su sarnıcında ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk annesi kadın, su sarnıcında ölü bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kayıp kadın su sarnıcında ölü bulundu

Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 57 yaşındaki Gülsüm Yavaş, önceki akşam eşi Osman Yavaş ile birlikte uyudu. Sabah saat 05.00 sularında uyanan Osman Yavaş, eşinin yanında olmadığını gördü. Eşini evin çevresinde arayan Osman Yavaş yakınlarına ve jandarmaya haber verdi.

Köy ve çevresini didik didik arayan bölge sakinleri, kadına ulaşamadı. Gülsüm Yavaş, gece saatlerinde Etrim Beylik Ovası mevkiindeki su sarnıcındaki suyun içinde yüzüstü yatar vaziyette bulundu. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gülsüm Yavaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kayıp kadın su sarnıcında ölü bulundu
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