Kayıp kadın sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 46 yaşındaki Rahşan Dursun'un cesedi sulama kanalında bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU VAR

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla takıldığı köprü iskelesinden çıkarılan cesedin, yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.