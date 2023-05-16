Kayıp olan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın (26), sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Üzerinde bir darp ve yara izine rastlanmayan genç kadının ölüm nedeni adli tıpta yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Olay Ceyhan'ın Esentepe Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Önceki gün öğlen saatlerinde kanalda kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından sulama kanalından çıkarılan cesedin, ağabeyi tarafından saatler sonra kayıp başvurusunda bulunulan Songül Çakmak'a ait olduğu belirlendi.
DARP YARA YOK
Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Songül Çakmak'ın kesin ölüm nedeni adli tıpta yapılan otopsinin ardandan belli olacak.