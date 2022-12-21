Kayıp kaptana ulaşılamıyor... Sinop açıklarında Beata Alfa isimli gemide yangın çıkmıştı

Yanan gemiye anında müdahale eden balıkçılardan Ömer Canik yangının geminin arka tarafından çıktığını söyledi. Canik, bir personelden birinin bacağının dizinden itibaren koptuğunu kendisinin yürüyecek durumu olmadığı için vinç yardımı ile kurtardıklarını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.