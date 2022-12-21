Kayıp kaptana ulaşılamıyor... Sinop açıklarında Beata Alfa isimli gemide yangın çıkmıştı

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Beata Alfa isimli alta bayraklı kuru yük gemisinin 17 mürettebatının 14'nün Mısır, 1'inin Gürcistan, 1'inin Ukrayna, 1 tanesinin de Arnavutluk vatandaşı olduğu belirtildi.
Yaralılardan 4 tanesi yoğun bakımda olmak üzere 10 tanesinin tedavisi Sinop'ta devam edilirken 3 kişi Ankara'ya sevk edildi. Vücutlarında çok sayıda yanık bulunun 3 kişinin tedavisine ise Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştıra Hastanesi'nde devam ediliyor.
Geminin Mısır Uyruklu olan kaptanın arama çalışmaları ise havadan ve denizden devam ediyor. Kimlikleri belirlenen 13 mürettebatın simleri şöyle. Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).
Yanan gemiye anında müdahale eden balıkçılardan Ömer Canik yangının geminin arka tarafından çıktığını söyledi. Canik, bir personelden birinin bacağının dizinden itibaren koptuğunu kendisinin yürüyecek durumu olmadığı için vinç yardımı ile kurtardıklarını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.