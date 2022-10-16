Kayıp kız başından vurulmuş halde bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sabah saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü (20) olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin yanında tabanca da bulundu. Akbörü'nün kardeşinin önceki akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Genç kızın cenazesi toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.