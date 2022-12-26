Haberler Yaşam Haberleri Kayıp koyunlarını ararken, 500 metrelik uçurumdan düştü
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:45 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:52

Kayıp koyunlarını ararken, 500 metrelik uçurumdan düştü

Hakkâri’de kayıp koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman, 500 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Kayıp koyunlarını ararken, 500 metrelik uçurumdan düştü

Hakkâri merkezden 30 kilometre uzakta bulunan Ağaçdibi köyünde meydana gelen olayda Çanaklı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan 6 çocuk babası Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için Ağaçdibi Köyü'ne gitti. Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengesini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı. Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adıyaman otopsinin ardından Çanaklı köyünde defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan önce yaş sınırı ve staj açıklaması! EYT şartları ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV!
Arkadaşım Ramses
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Yine gündemi kaçırmışım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp koyunlarını ararken, 500 metrelik uçurumdan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA