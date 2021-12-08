Kayıp Kübra Ekin olayında şok! Cinayet zanlısı sevgilisiyle pasaport başvurusunda bulunmuş





EVLİLİK HAZIRLIĞI İÇİN ALIŞVERİŞE GİTTİ, DÖNMEDİ

Ekin, 23 gün önce 13 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'evlilik hazırlığı yapmak için alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan kayıplara karışmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezine başvurduktan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından da bulunması için özel ekip kurulmuştu.



EKİN'İN, YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte kaybolmadan 4 gün önce 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildiği ancak herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği iddia ediliyor. Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, ailesi de Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezine başvurduktan sonra dosyaya bakması için avukat tayin edildi.

