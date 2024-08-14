Kayıp Mehmet Ali Turhan’dan hala bir iz yok

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Arama Timi, STK Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü çevresi, Ortaköy'e giden anayol kenarı ve ormanlık arazide detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Mehmet Ali Turhan 25 gündür araniyor. Bu yoğun çalışmalar sonucunda bugünde Turhan'a ait herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Daha önce Osmancalı mevkii, Avdal ve Bağyolu bölgeleri de kapsamlı bir şekilde taranmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Mehmet Ali Turhan'ın oğlu Süleyman Turhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yardım talep ederek, vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. "Bir ihbar, telefon; kaybolan babamızın sağ kolunda sevgi izi var. Lütfen bu izi gördüğünüzde dikkate alıp bir fotoğraf atıp, Jandarmaya ulaştırın, vatandaşlardan ricamız budur" şeklinde çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Türkiye'nin birçok sorununu çözdüğünü ifade eden Süleyman Turhan "Buradan Sayın İçişleri Bakanımız Yerlikaya'ya seslenmek istiyorum. Türkiye'nin birçok sorununu çözdüğü gibi bizim de yaramıza merhem olması kendisinden dileğimiz" diye konuştu.

KOLUNDA SEVGİ İZİ VAR

Babasının Alzheimer hastası olduğunu, kendi başına bireysel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için zor durumda olabileceğini ifade eden Turhan, "İzmir ve çevre illerdeki vatandaşların özellikle yardımlarına ihtiyacımız var. Kolunda sevgi izi var 25 gün içerisinde saçı sakalı değişmiş olması gerekiyor. İzmir'e bir şekilde gitmiş olabilir, özellikle Bergama tarafı olabilir diye umudumuz var. İzmir ve çevre illerde bulunan vatandaşlarımızın bu duyarlılığı göstereceğine inancımız tam. Dileğimiz bize veya kolluk güçlerimize ulaşıp bize bir fotoğraf ulaştırmaları veya haber vermeleri" diye konuştu.

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UMUDUMUZ SAĞ OLARAK BULMAK

Bugün arama çalışmalarının Celal Bayar Kampüsü çevresindeki ormanlık bölgede devam ettiğini belirten Turhan, ayrıca, UMKE, AFAD, TSK gönüllüleri ve jandarmanın Manisa'nın Muradiye bölgesinde geniş çaplı bir tarama yaptığını, drone ve yaya ekipleriyle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Mehmet Ali Turhan'ın sağ salim bulunmasını umut eden aile üyeleri sağ bulunamazsa bile bir kabri olması için çabalarının süreceğini dile getirdiler, Mehmet Ali Turhan'ın sağ salim bulunabilmesi için vatandaşlardan gelen ihbarların büyük önem taşıdığını söylediler.