Kayıp Mehmet Amca her yerde aranıyor!

BONN yakınlarındaki Sinzig kasabasında yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Ataoğlu kayboldu. Gelini Eda ve oğlu Mahmut Ataoğlu'nun polise haber vermesiyle başlayan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Cep telefonunun kapalı olduğu ve sinyal vermediği öğrenilirken, Mehmet amcanın son olarak salı günü öğlen saatlerinde Sinzig şehir merkezinde görüldüğü açıklandı. Eve giren polis, şehir merkezinde polis köpekleri ile arama yaparken, köpekler bir park yerinde koku aldı. Helikopterle gece boyu yapılan aramalara rağmen Mehmet Ataoğlu bulunamadı. Ailesi Mehmet amcanın başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişe ederken, arama çalışmalarını kriminal polis devraldı. Ataoğlu ailesi, "Babamızı görenlerden Allah rızası için en yakın polis karakoluna haber vermesini rica ediyoruz. İnşallah bir an önce bulunur. Çok endişeliyiz" dedi. Mehmet amcanın park yerinde bir otomobile binmiş veya bindirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor…