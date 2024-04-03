Kayıp mürettebattan biri daha bulundu! Batuhan A. isimli yük gemisi Marmara’da kaybolmuştu...

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yüküyle Gemlik limanına giden Batuhan A isimli yük gemisi, 15 Şubat sabahı Karacabey ilçesi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batmıştı. İlk saatlerden itibaren başlayan arama çalışmalarında 1,5 ay geride kaldı. Sürdürülen arama çalışmalarında 6 mürettebattan 3'ünün cansız bedeni bulunmuş ancak 3 mürettebata ise ulaşılamamıştı.

GEMİNİN 2'NCİ KAPTANI BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilmişti. Denizden çıkartılan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan otopside bulunan cesedin, 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın yakınları cenazeyi teslim almak için Bursa'ya gitti.